Corona-Zahlen: Mit Ignoranz durch die Pandemie

Die Infektionszahlen steigen, die Zweite Corona-Welle ist da. Und dennoch gibt es Menschen aller Altersgruppen, die die Zeichen der Zeit ignorieren und so andere in Gefahr bringen. Wir brauchen konventionelle Lösungen und eine flexible Politik, damit uns der Winter am Ende nicht kalt erwischt, meint NP-Redakteurin Petra Rückerl in ihrem Kommentar.