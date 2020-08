Corona-Tests: Kein Klein-Klein in der Pandemie

Hannover

Um es vorweg zu nehmen: Alle haben Recht! Die Kassenärztliche Vereinigung, die kostenlose Test für alle fordert, die CDU, die Kosten für Tests von Urlaubern eintreiben will, die Hausärzte, die dem Ansturm von Testwilligen organisieren müssen, der Marburger Bund, der zur Sicherheit mehrere Tests hintereinander fordert.

Tests sind kurz, schmerzlos und relativ günstig

Aber: Mit Rechthaben kommen wir nicht weiter. Testungen sind eine schmerzlose, relativ günstige und effektive Möglichkeit, der Pandemie einigermaßen beizukommen. Neben Abstandsmaßnahmen, Hygiene-regelungen und Maskenpflicht. Das haben wir bisher ganz gut geschafft, da muss man sich nicht im Klein-Klein und „der hat aber auch“-Gezänk festbeißen. Apropos: Wer neun Milliarden für die Lufthansa übrig hat, wird auch überall da kostenlose Tests verkraften, wo es denn nötig ist.

Freiwillige haben Applaus verdient

Wenn man schon dabei ist: Applaus verdienen auch die ganzen freiwilligen Helfer in den Testzentren, die bei dieser Affenhitze in voller Montur die Testungen durchführen. Und die vielen Tester in den Laboren, deren Überstunden sich wahrscheinlich jetzt schon bis ins nächste Jahr strecken.

Mehr Testungen werden aber auch mehr positive Ergebnisse bringen und damit mehr Bürgern die Einsicht vermitteln, dass es ernst ist. Auch dafür wird es wieder Zeit.

Von Petra Rückerl