Hannover

Viele Menschen können es nicht mehr hören, manche wollen es einfach nicht mehr glauben: Das Corona-Virus ist immer noch unter uns, und ohne wirksame Medikamente und Impfstoffe wird es auch weiter auf seine Chancen für eine Seuchenwelle lauern. Das beweisen schon die immer wieder aufflackernden Hotspots in der Fleischindustrie wie jetzt erneut beim Großschlachter Tönnies. Das Virus befindet sich ansonsten – vor allem dank der Wirksamkeit der seit März vollzogenen Gegenmaßnahmen – bei uns in einer Art Sommerurlaub. Weil keineswegs von der Hand zu weisen ist, dass es menschliche Urlauber vor allem in Risikogebieten als Transportmittel nach Deutschland nutzen könnte, ist die jetzt initiierte Möglichkeit, sich freiwillig und kostenlos an Flughäfen testen zu lassen, ein ebenso unvermeidlicher wie vernünftiger Schritt. Selbstredend wird es Wirrköpfe geben, die auch diese Maßnahme strikt ablehnen, die müssen dann halt in Quarantäne – und das muss kontrolliert und im Fall einer Weigerung mit Bußgeld belegt werden.

Erholung in Hannover – wir zeigen es Ihnen!

Oder man vermeidet diesen Freizeitstress und macht Urlaub in derzeit nahezu risikofreien Gegenden, zum Beispiel in Hannover. Hier gibt es reichlich Ecken, in denen man sich fast so wie an einigen der schönsten Spots der Welt erholen kann – unsere NP-Reporter verraten Ihnen, wo Sie sie finden.

Von Michael Lange