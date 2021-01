Corona-Regeln: Es braucht Wahrheit, Klarheit, Konsequenz

Staatsanwaltschaft und Gerichte in Niedersachsen müssen sich mit Corona-Regelverstößen befassen. Rund 1500 Ermittlungsverfahren sind bei den Behörden eingegangen. Eine erneute Verschärfung steht am Dienstag bevor. Den häufig komplizierten Regeln fehlt es an Transparenz, meint NP-Chefredakteur Bodo Krüger in seinem Kommentar.