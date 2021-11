Corona-Politik von Steffen Krach: Der pragmatische Weg

Hannover

Steigende Inzidenzen, gefährliche Virus-Mutationen, stockende Impfstatistiken, drohender Lockdown – die Menschen in der Region suchen in diesen überaus dichten Corona-Nebelschwaden nach Orientierung. Die Bundespolitik in ihrer scheuen Wankelmütigkeit und mit ihrem ewigen Hinauszögern griffiger Maßnahmen hilft hier wenig bis gar nicht. Die Entscheider wirken teils ohnmächtig, teils gehemmt bei den anstehenden, zugegebenermaßen weit einschneidenden Beschlüssen.

Pragmatisch hingegen geht Regionspräsident Steffen Krach seinen Weg. Klare Kante statt verkopfte Zitate – der neue Chef des Regionshauses sammelt durch aktive Gestaltung Pluspunkte. Ungehemmt spricht er aus, was viele fordern – und nimmt die Vielzahl an Beschimpfungen Andersdenkender in Kauf. Der frischgebackene Vater packt von Tag eins an die Probleme an, geht bewusst in die Impfoffensive. Der Chef zeigt sich.

Mehr noch: Er bekennt sich klar zur Impflicht als einzig logischen Pandemie-Ausweg. Ohne die Ketten des Wahlkampfes geht das forsche, aneckende Auftreten natürlich leichter von der Hand. Und doch vermittelt der SPD-Mann eine klare Richtung ohne nebulöse Halbversprechen. Nicht jede Entscheidung wird vollends wirken. Aber er ist bereit, sie zu treffen – in aller Konsequenz.

Von Carsten Bergmann