Corona-Politik in der Pandemie: Immer der Welle hinterher

Hannover

Der Corona-Krisenstab des Landes gab am Dienstag seinen Lagebericht ab: Man sei „vergleichsweise optimistisch“, es sehe nach dem Höhepunkt der Omikron-Welle aus, sie sei „durch die Grundschulen allmählich durch“, habe sich etwas beruhigt – „wir sind optimistisch, dass wir da langsam in sichere Gefilde kommen“. Am Mittwoch wolle man sich gar zu Lockerungen äußern.

Und genau an diesem selben Morgen startete in Niedersachsen die Testpflicht in Kindergärten und Kindertagesstätten ...

Man muss wirklich kein besonders strenger Kritiker des behördlichen Pandemiemanagements sein, um zu fragen: Wie passt das denn bitte zusammen?

Über Sinn und Zweck dieser Maßnahme im Verhältnis zum Aufwand lässt sich ja per se schon trefflich streiten. Aber sich mit der Umsetzung so lange Zeit zu lassen, dass man der Welle nur noch hinterher testet, ist ein weiterer Stein im traurigen Mosaik der zaudernden Corona-Politik.

Lieber spät als nie mag in vielen Fällen ein zumindest tragbares Konzept sein, im Fall Pandemie ist es das definitiv nicht. Fragen Sie nach bei den Apothekern, denen jüngst Staatshilfen für PCR-Testgeräte angepriesen wurden, die sie, wenn überhaupt, vor vielen Wochen gebraucht hätten.

Wir sind jedenfalls vergleichsweise pessimistisch, dass demnächst rechtzeitig und präventiv gehandelt wird. Aber es ist ja immerhin bald Frühling.

Von Sven Holle