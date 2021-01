Hannover

Alles muss raus. In den Modegeschäften beginnt jetzt die Zeit, die Lager leer zu machen. Das Wintergeschäft ist gelaufen, die Frühjahrskollektionen müssen in die Regale. Gerade in der Textilbranche ticken die Uhren etwas schneller, was gerade noch schwer angesagt war, ist heute nur noch Standard und morgen total out. Also runter mit den Preisen und raus damit, so läuft das Geschäft normalerweise.

Nur: Was ist schon normal in diesen Zeiten? Wie kommt die Ware an den Kunden, wenn der Kunde nicht an die Ware kommt? Sicher, der Online-Handel boomt, – aber davon profitieren fast nur die Großen. Das Geschäft gewinnbringend ins Internet zu verlagern, dafür hat bei vielen die Zeit nicht gereicht. Wobei: Ganz unerwartet kommt der Einbruch nicht. Schon vor der Krise waren viele Händler nicht auf den Strukturwandel vorbereitet: Textildiscounter überschwemmen den Markt, Onlineriesen graben kleineren Händlern das Wasser ab, Kunden meiden die City. Die Probleme sind nicht neu, haben sich durch den Lockdown nur verschärft.

Wer bislang kein Konzept hatte, hat jetzt auch keinen Plan für die Pandemie – und nach der Krise keine Kraft mehr. Wer glaubt, dass unsere Einkaufsstraßen nach Corona wieder dieselben werden, wird sich wundern. Der Einzelhandel braucht nicht nur finanzielle Hilfe, sondern vielmehr neue Ideen. Nur ein Schlussverkauf wird jedenfalls niemanden mehr retten.

Von harald thiel