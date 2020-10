Hannover

Nun geht es also wirklich wieder los, die Schulferien sind zu Ende. Tausende Eltern schicken ihre Kinder zurück in den Unterricht. Eigentlich keine große Sache. Doch selten gab es so viele Fragezeichen.

Wie viele Stunden finden planmäßig statt? Sind alle in der Klasse gesund durch die Ferien gekommen? Was ist mit den Masken und funktioniert das wirklich mit dem Lüften? Und überhaupt: Wie kommt mein Kind eigentlich hin zur Schule?

Sicher: Schon zu Beginn des neuen Schuljahres hatte es viele Unwägbarkeiten gegeben – doch da war es zumindest Sommer. Viele stiegen aufs Rad, Erkältungen waren eher die Ausnahme und offene Fenster kein Problem. Jetzt ist es deutlich kälter und oftmals auch nass. Morgens ist es noch dunkel, die Straßen häufig rutschig und das Verkehrsgeschehen unübersichtlich. In Bus und Bahnen wird es voller, die Luft dicker und alles ist ständig klamm und irgendwie infektiös – auch ohne Corona.

In vielen Familien gab es in den vergangenen Tagen daher ein großes Thema: Was zieht unser Kind an? Regenkombis sind gerade schwer angesagt, Fleecejacken und natürlich Westen. Der Ranzen wird zum mobilen Kleiderschrank. Maske auf und ab, Jacke an und aus – und immer auf den Abstand achten! Es kommt eine Menge auf unsere Schüler zu. Ach ja: Was lernen sollen sie nebenbei auch noch ...

Von Harald Thiel