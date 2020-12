Corona-Mutation: Das Virus schlägt zurück

Hannover

Hat schon was von Hollywood, was sich da Sonntagabend auf dem Flughafen in Langenhagen abspielte. Die Reise von Dutzenden Passagieren einer Maschine aus London endete vorerst im Feldbetten-Lager, begleitet von Polizei und Sanitätern. Das Coronavirus schlägt zurück, in der Hauptrolle: Mutierte, hochansteckende Erreger aus England.

Ausgerechnet Großbritannien. Das sich gerade mit dem Scheitern der Brexit-Verhandlungen von Europa abschottet und schon mal erleben kann, wie das ist: Wenn der Grenzverkehr zum Erliegen kommt. 2020 hat zu Recht einen schlechten Ruf, aber Drama, das kann es.

Steigende Infektionszahlen: Ist das neue Virus schon hier?

2021 wird da auch einiges auf Lager haben, das ist spätestens jetzt klar: Sollte diese neue Virus-Variante tatsächlich um 70 Prozent ansteckender sein, wird das Folgen für die Politik haben. Dass der aktuelle Lockdown am 10. Januar endet, wird da immer unwahrscheinlicher. Unabhängig von der Frage, ob diese Mutation nicht schon längst hier kursiert, wie erste Forscher vermuten. Es wäre immerhin eine Erklärung für die steigenden Infektionszahlen in den letzten Wochen.

Hoffnung und Entsetzen liegen oft nah beieinander – scheitert die eine, folgt das andere. Aber die Hoffnung auf die baldige Rückkehr der Normalität war von Anfang an eine Illusion. Wir brauchen weiter Geduld, nicht mehr, nicht weniger.

Unser Adventskalender per Mail Rezepte für die Vorweihnachtszeit, Bastel- und Deko-Tipps, Ausflugstipps für die Feiertage und natürlich aktuelle Nachrichten rund um das Fest und Corona – jeden Tag ein neues Türchen. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Fabian Mast