Hannover

Fangen wir doch einmal mit der guten Nachricht an: Zu viele Schüler drängen sich auf dem Weg zum Unterricht auf zu wenig Platz in Bussen und Bahnen – dieses Problem wurde erkannt, benannt, debattiert und nun zum Teil gelöst. Geld hilft an dieser Stelle aber weiter. Mit den Millionen aus dem Wirtschaftsministerium können die Kommunen mehr Busse anmieten, als ihre Nahverkehrsbetriebe eigentlich anzubieten haben. Die Schülermassen, die mit immer kälteren Temperaturen verstärkt in die Öffis drängen, könnten so entzerrt werden. Mit den Millionen könnte mehr Platz geschaffen werden, Platz, den man in einer Pandemie dringend zum unbeschwerten Atmen braucht.

Also ist alles gut? Nein. Denn nicht wenige Schüler und sehr viele Eltern fragen sich, warum das alles so lange gedauert hat bis zu dieser Entscheidung. Die Gleichungen hinter dem Problem sind schließlich nicht neu. Eine davon ist: Je schlechter das Wetter, desto mehr Schüler drängeln sich im Bus. Die andere Erkenntnis ist: Je voller der Bus, desto unwohler wird einem beim Gedanken an eine mögliche Infektion.

Keine planerische Glanzleistung

Um sich das auszurechnen, muss man den Herbst nicht erleben. Das alles hätte man schon in den Sommerferien durchdenken können. Erst weit nach den Herbstferien damit anzufangen, ist wahrlich keine Glanzleistung.

Von zoran pantic