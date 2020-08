Corona-Maßnahmen: Es geht nur gemeinsam

Wer trotz Vorschrift keine Maske trägt, wird in Niedersachsen ab Donnerstag künftig mit bis zu 150 Euro zur Kasse gebeten. In Sachsen-Anhalt hingegen zahlen Masken-Muffel möglicherweise keine Strafe. Diese Ungleichheiten sind gefährlich. Denn wir können uns angesichts der zweiten Infektionswelle keine Nachlässigkeiten leisten, meint NP-Nachrichtenchef Harald Thiel in seinem Kommentar.