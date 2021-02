Corona-Lage: Irgendwann sind wir am Ziel

Hannover

Es könnte so schön sein. Draußen verschwinden die letzten Schneereste, für das Wochenende sind bis zu 17 Grad angekündigt – der Frühling naht, die Jahreszeit des Aufbruchs und Erwachens.

Doch nichts scheint im Corona-Februar ferner als Optimismus. Hoffnungsschimmer wie die laufende Impfkampagne und die im Schnitt sinkenden Infektionszahlen sind eben nur das: Ein Schimmern am Horizont, das nur ganz langsam strahlender wird.

Politik zögert wegen Briten-Mutante

Und die britische Virusmutation, die mittlerweile offenbar für fast jede zweite Erkrankung in der Region verantwortlich ist, bringt in Erinnerung, wie tückisch die Natur mitunter ist – da könnte wohl noch Einiges auf uns zukommen. Das Zögern der Politik, das Land endlich aus dem Lockdown zu entlassen, erklärt sich auch aus einer gewissen Ratlosigkeit diesem Gegner gegenüber.

Man versteht es, akzeptiert es, und dennoch nervt es. Weil es meistens nicht reicht, wie wir uns auch bemühen – wo es doch den meisten in Wahrheit längst reicht.

Doch manchmal hilft der Blick auf die Fakten: In wohltuender Unaufgeregtheit hat die Region die jüngst gestiegenen Infektionszahlen auf einen winterbedingten Meldestau geschoben. Der Trend, so der Tenor, zeige weiter in die richtige Richtung. Wenn dies auch kein Aufbruch ist: Irgendwann sind wir am Ziel.

Von Fabian Mast