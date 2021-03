Hannover

Schon erstaunlich: Obwohl sich das Land seit einem Jahr im Ausnahmezustand befindet, wird an mancher Tradition nicht gerüttelt. Den Zeugnissen etwa. Bereits zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie sind in Niedersachsen ein Großteil der Schüler weiterhin im Distanzlernen – inzwischen seit drei Monaten. In der Region Hannover vermutlich noch deutlich länger, denn der hohe Inzidenzwert lässt vorerst keine weiteren Schulöffnungen zu.

75 Prozent der Schüler haben in diesem Halbjahr noch keinen Tag in der Schule lernen können, sondern sich isoliert am eigenen Schreibtisch neues Wissen selbst erarbeiten müssen. Dennoch besteht der Kultusminister auf vorläufige Zeugnisnoten.

Über den Sinn von Noten konnte man schon vor Corona streiten. Was würde passieren, wenn kein Druck durch Noten, sondern nur die Begeisterung fürs Thema der Antrieb für das Lernen wäre? Warum das Ministerium in der aktuellen Lage darauf beharrt, dass Schüler benotet werden, zeigt einmal mehr, dass Kinder und Jugendliche in der Krise keine echte Lobby haben.

Was konkret soll im Homeschooling bewertet werden? Wer prüft, ob wirklich Emma und nicht ihr studierter Papa die Leistung erbracht hat? Schulkinder brauchen jetzt vieles: Zuwendung, Empathie, Unterstützung und Zeit. Ganz sicher keinen weiteren Stress in Form von Noten.

Von Britta Lüers