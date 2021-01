Hannover

Es liegt nur paar Wochen zurück: Damals löste sich der Stillstand in der Bekämpfung der Corona-Pandemie plötzlich auf. So einiges kam in Bewegung. Überall entstanden in kürzester Zeit neue Impfzentren, wurden Transportketten aufgebaut und Prioritätenlisten aufgestellt. Es geht vorwärts war der Eindruck, es wird besser, war das Versprechen, das die Politik machte.

Und heute? Irgendwie hat sich das Ende von 2020 besser angefühlt als der Beginn von 2021. Aus dem wohligen Gefühl der Hoffnung entwickelten sich ein nervöser Zustand der Frustration und Ernüchterung. Weil die Impfstoffe nicht kommen, weil die eilig zusammen gezimmerte Infrastruktur, etwa im hannoverschen Impfzentrum auf dem Messegelände, bislang nicht genutzt wird. Und weil bei vielen Menschen unglaublich viele Fragen offen bleiben. Bei Senioren etwa, die nicht in Heimen, sondern zu Hause leben und die darüber grübeln, wann auch sie endlich dran sein könnten. Wie sollen sie bei der Telefonhotline durchkommen, wie kann man sich online so ganz ohne Internet für eine Impfung anmelden? Und wie kommt man denn jetzt überhaupt als Rentnerin dort hin?

Anzeige

Aus der SPD Hannovers kommen erste konkrete Ideen, etwa zu Aufklärungskampagnen oder Fahrdiensten, die auch ASB, DLRG, DRK und Johanniter anbieten wollen. Jetzt müssen schnelle und pragmatische Beschlüsse her. Denn wir sind mal wieder sehr spät dran.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Zoran Pantic