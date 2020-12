Noch im Dezember will die Europäische Arzneimittelagentur EMA über eine Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer entscheiden. Doch die Skepsis in der Bevölkerung ist groß. NP-Kommentator Fabian Mast sieht in dem Zweifeln auch eine Chance für die Wissenschaft: Transparenz.