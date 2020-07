Corona-Gästelisten gehen die Polizei nichts an

Berlin

Corona hat uns gelehrt, mit Zumutungen zu leben. So haben wir uns mittlerweile daran gewöhnt, ziemlich private Details preiszugeben, wenn wir mal zum Friseur müssen oder ins Restaurant wollen. Name, Adresse, Handynummer – aber sicher doch, kein Problem! Es dient ja uns allen und besonders der Gesundheit.

Nicht sensibel beim Datenschutz

Dabei gehen wir gerade bei Gastronomiebesuchen mit Datenschutz manchmal so sensibel um wie Donald Trump mit der Wahrheit. Besonders prekär: Die anfangs häufig verwendeten längeren Namenslisten, die eine unverhoffte Transparenz der menschlichen Nahrungsaufnahme boten. Typischer Kommentar am Nebentisch: „Schau mal, die Schmidts waren schon wieder hier.“ Viele Gastronomen haben inzwischen dazugelernt. Aber noch immer könnte arglistiges Personal theoretisch einen florierenden Handel mit Adressen und Telefonnummern der Gäste betreiben.

Anzeige

Polizei überschreitet die rote Linie

Aber so etwas passiert nicht. Jedenfalls ist bislang kein Fall bekannt. Dafür haben jetzt erste Polizisten im Zuge der Strafverfolgung Einblick in Gästelisten gefordert – und damit definitiv eine rote Linie überschritten. Die Bürokratie in der Gastronomie dient dem Infektionsschutz, die Daten stehen für einen kurzen Zeitraum den Gesundheitsämtern zur Verfügung. Wenn jetzt auch noch die Polizei die Gästelisten mitlesen will, vergeht einem wirklich langsam der Appetit.

Von Bodo Krüger