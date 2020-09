Berlin

Querdenker, Systemkritiker sowie Anhänger unterschiedlicher Verschwörungstheorien haben Spahn zum Sinnbild des bösen Staates stilisiert und würden ihn am liebsten genauso entsorgen wie all diese vermeintlich überflüssigen Corona-Schutzmaßnahmen.

Hohn und Spott für den Bundesminister

Kein Wunder also, dass Spahn für seine neuesten Pläne zur Virus-Bekämpfung in den sozialen Netzwerken mal wieder Hohn und Spott erntete. Die Idee etwa, in Herbst und Winter Fieberambulanzen für Patienten mit Grippe- oder Covid-19-Symptomen einzurichten, um die Hausarztpraxen zu entlasten, provozierte die erwartbaren Reaktionen: Von „bekloppt“, über „fiebrig“ bis „sinnfrei“ – es war alles dabei.

Das Problem: In diesem Fall mischen sich in die schrillen Töne der Spahn-Hasser ein paar sehr ernstzunehmende Stimmen. Vor allem Hausärzte und Kassenärztliche Vereinigungen halten Fieberambulanzen eher für den falschen Weg. Das mag womöglich wirtschaftliche Gründe haben. Vielleicht zeigt es aber auch, dass nicht alles, was unangemessen kritisiert wird, zwangsläufig richtig sein muss.

Von Bodo Krüger