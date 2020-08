Hannover

Eigentlich sind zum Thema Maskenpflicht längst alle Argumente ausgetauscht. Ja, die Masken sind nervig. Darunter ist es warm, das Atmen wird erschwert, und häufig beschlägt auch noch die Brille. Alles in allem ein lästiger Eingriff in die persönliche Freiheit, der aber berechtigt ist, weil so eine Alltagsmaske eben schützt. Vor allem wenn es eng wird – wie so häufig im Öffentlichen Nahverkehr.

Ein paar Besserwisser belasten die Mehrheit

Dass es hierzulande dennoch zunehmend Maskenverweigerer gibt in Bussen und Bahnen, ist eines jener schwer erklärbaren Phänomene, die das menschliche Miteinander manchmal so anstrengend machen. Ein paar Ignoranten, Besserwisser und Chaoten belasten und belästigen die genervte Mehrheit.

In Zeiten von Corona hat sich für diese schwierige Klientel der Begriff Covidioten eingebürgert. Das ist wenig charmant und vermutlich auch in vielen Fällen falsch. Denn nicht Idioten sind es, die auf Abstand und Masken verzichten, sondern unverbesserliche Egoisten, die sich vorsätzlich einen Dreck um die Gesundheit ihrer Mitmenschen scheren.

Konsequente Kontrollen sind nun wichtig

Dass dieses asoziale Verhalten bestraft wird, ist aus Sicht der Gesellschaft nur vernünftig. Und dass Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen womöglich 150 Euro Bußgeld zahlen sollen, ist deshalb ein Segen. Wichtig wäre nur, dass auch konsequent kontrolliert wird.

Von Bodo Krüger