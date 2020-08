Corona-Bilanz: Die Kontrolle über das Virus

Hannover

Noch nie haben sich die Nachrichten so überschlagen. Selten haben so viele Menschen so viel Angst gehabt. Und wahrscheinlich zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war und ist ein so globales Ereignis wie der Ausbruch der Corona-Pandemie so deutlich lokal zu spüren. Auf den Tag genau seit sechs Monaten hat die Covid-19-Welle die Region Hannover im Griff – mal richtig fest, dann wieder deutlich lockerer. Wann hört das auf? Wie lange müssen wir noch durchhalten? Und wie hoch wird am Ende der Preis sein, den wir für die Bekämpfung der Pandemie zahlen müssen?

Jagau : Corona ist nicht die Pest

Regionspräsident Hauke Jagau bringt es im NP-Interview auf den Punkt: „Corona ist eine Krankheit, aber nicht die Pest.“ Corona ist kontrollierbar, das haben viele Staaten, das hat Deutschland und das hat auch Hannover bewiesen. Und deswegen sollten wir die Kontrolle auch nicht aus der Hand geben, sollten Abstände einhalten, wie zivilisierte Menschen die Hände mit Seife waschen und die Masken aufsetzen. Es tut ja nicht wirklich weh. Doch was wir auch brauchen, ist eine neue Selbstverständlichkeit im Umgang mit Covid-19. Weniger Aufregung, mehr Pragmatismus. Im Auto schnallen wir uns schließlich auch ohne zu murren an. Denn wenn wir das nicht tun, kann sich der Satz von Hauke Jagau durchaus noch umkehren.

Von Zoran Pantic