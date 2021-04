Clubszene: Perspektiven schaffen für die Kultur

Hannover

Erinnern Sie sich noch? An Konzerte in engen Clubs, an Musik, die durch Herz und Seele und Zwerchfell geht, an selige Enge und glückliche Gesichter? 13 Monate ist das gerade mal her und doch eine Ewigkeit. Für das Publikum ist das schon schwer zu ertragen. Für die Branche ist das unzumutbar.

Die geringfügig Beschäftigten und Hilfskräfte sind längst weg. Tausende Vollzeitkräfte kommen bestenfalls gerade so über die Runde, in prekären Lebensverhältnissen, in die sie unverschuldet geraten sind. Eine Perspektive gibt es nicht. Die Initiative der Grünen-Landtagsfraktion für eine Clubkultur auch in Zeiten der Pandemie könnte eine sein.

Hilfsmittel greifen nicht

Denn Clubkultur ist weit mehr als pures Vergnügen. Sie ist Wirtschafts- und Standortfaktor. Und die derzeitigen Hilfsmittel greifen für sie offenbar nicht. Das zeigt sich schon daran, dass unglaubliche fünf Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Corona des Landes noch unangetastet sind. Drei Millionen Euro daraus für einen vielversprechenden Vorschlag sollte die immerhin sechstgrößte Branche des Landes wert sein. Insbesondere, wenn man schaut, welche Mittel in Richtung zum Beispiel der Automobilindustrie fließen.

Das Musikland Niedersachsen hat Besseres verdient als das, was seine Regierung derzeit liefert.

Von Stefan Gohlisch