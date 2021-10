CDU-Minister lässt Millionen liegen: Ist der ländliche Raum nicht wichtig?

Hannover

Wohnraum in den Städten ist knapp oder kaum noch bezahlbar – viele Menschen zieht es daher in den ländlichen Raum. Umso wichtiger ist es, dass es genügend Arbeitsplätze und die nötige Infrastruktur gibt, damit sich kleine und mittelständische Betriebe dort halten können. Die EU gibt dem Bund dafür Milliardenbeträge, die er an die Länder verteilt. So soll gezielte Unterstützung funktionieren.

Anders in Niedersachsen: Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat in den vergangenen vier Jahren gut 20,5 Millionen Euro an den Bund zurücküberwiesen, weil er das Geld nicht gegenfinanzieren konnte. Mit Folgen: Strukturschwachen Regionen gehen so rund 41 Millionen Euro verloren. Geld, das sie nicht erst seit der Corona-Pandemie gut gebrauchen könnten.

Der ländliche Raum muss gestärkt und der Erhalt kleiner und mittelständischer Unternehmen gesichert werden. Eine Aussage, die auch der Wirtschaftsminister nicht müde wird zu betonen. Allerdings scheint es sich dabei offenbar mehr um einen CDU-Slogan als um ein wirkliches Versprechen zu handeln.

Ein gravierendes Problem: Immerhin will die CDU als Partei des ländlichen Raums verstanden werden. Zudem wirft die Situation kein gutes Licht auf Bernd Althusmann – der Mann, der im kommenden Jahr gerne Niedersachsens Ministerpräsident werden will.

Von Mandy Sarti