Berlin

Es wirkt merkwürdig, dass ein Bundespräsident einen Appell zu Homeoffice an die Bürger richtet. Ist das ein Thema für den höchsten Repräsentanten unseres Staates? Dass er sich dazu noch Verstärkung durch Arbeitgeber und Gewerkschaft holt, lässt jedoch aufmerken: Die Sache ist ihm sehr ernst.

In der Tat hat Frank-Walter Steinmeier mit seinem Aufruf etwas getan, was dringend notwendig war: Er stellt den Kampf gegen dieses verdammte Virus auf noch breitere Beine. Es reicht eben nicht, die privaten Kontakte gegen Null runterzufahren, den Menschen das Reisen, Shoppen und Essen gehen zu verbieten – aber immer noch zu viele jeden Tag zur Arbeit fahren zu lassen, wo sie in Bus und Bahn, auf den Fluren und im Büro auf unzählige Kontakte treffen – ihre Eltern aber vielleicht seit Wochen nicht mehr gesehen haben.

Arbeit auf Distanz ist Vertrauenssache

Natürlich kann nicht jeder Job im Homeoffice erledigt werden, natürlich ist Arbeit auf Distanz immer auch Vertrauenssache. Aber die Sache funktioniert – das haben wir im ersten Lockdown erlebt, und seitdem gab es genügend Zeit, die technischen Möglichkeiten dafür weiter auszubauen. Ja, es ist auch anstrengend, belastend und zum Teil nervig, Arbeitspensum und Kinderbetreuung zu Hause unter einen Hut zu bekommen – aber was ist denn die Alternative? Alleine lassen sicherlich nicht. Natürlich ist Homeoffice nicht DIE LÖSUNG. Aber da, wo es irgendwie geht, ist es ein wichtiger Bestandteil einer Lösung.

Von Harald Thiel