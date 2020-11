Bürgschaft für den Airport: Kein langes Reden über Rettungsring

Ratlosigkeit beim hannoverschen Flughafenchef Raoul Hille. Die erhoffte Antwort beim Luftverkehrsgipfel in Berlin auf die Millionenbürgschaft für den Airport in Langenhagen blieb aus. Noch bis zum Frühjahr ist das Unternehmen zahlungsfähig. Weshalb es wichtig ist, den Flughafen und Arbeitsplätze zu retten, erklärt NP-Redakteurin Vera König in ihrem Kommentar.