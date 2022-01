Bürgersteig-Parken: Mehr Zeit für weniger Ärger 

Hannover

Eins vorweg: Die Verkehrswende ist ein wichtiges Thema. Die Zeiten der „autogerechten Stadt“ sind schlicht von gestern. Lebenswert sollte sie sein, mit spielenden Kindern, sorgenfreien Eltern, entspannten Radfahrern, attraktivem Nahverkehr und dennoch zufriedenen Kfz-Nutzern.

Ganz klar: Bei diesem Prozess kann man nicht allen und allem hundertprozentig gerecht werden – der zu verteilende Platz ist nun mal endlich.

Für Rollstühle und Kinderwagen wird es schnell zu eng

Und es ist sicher ein Problem von vielen in dieser Gemengelage, dass in Nord-, Süd-, Oststadt oder anderswo Teile der Bürgersteige von Autos belegt sind. Denn nicht nur in der Pandemie fühlt sich kaum einer wohl, wenn er sich im Fußgängergegenverkehr ganz schlank machen muss. Noch schlimmer, wenn es gar für Rollstühle oder Kinderwagen zu eng wird.

Aber das ist nicht neu – im Gegenteil, dieses Parkverhalten wird seit Jahrzehnten so toleriert. Kaum einer weiß überhaupt, dass es nicht in Ordnung ist. In manchen Straßen wird es durch entsprechende Markierungen auf den Gehwegen sogar erlaubt und eingefordert, damit der Platz auf der Fahrbahn reicht.

Mit- statt gegeneinander

Da ist es nicht zu viel verlangt, den Entzug des Gewohnheitsrechts freundlich anzukündigen und den Betroffenen ein wenig Zeit zu lassen, sich im wahrsten Sinne des Wortes neu aufzustellen – anstatt direkt mit der 55-Euro-Keule loszuschlagen.

Denn wie so vieles im Leben funktioniert auch eine Verkehrswende besser, wenn die Menschen mitgenommen und nicht verärgert werden.

Von Sven Holle