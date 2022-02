Hannover

Eigentlich ist es ganz gut, dass jahrhundertealte Traditionen hier und da modernisiert werden.

Hexenverbrennungen sind glücklicherweise schon lange abgeschafft, die Ehefrau muss ihren Gatten nicht mehr um Erlaubnis bitten, um arbeiten zu dürfen. Frauen dürfen Polizeibeamtinnen, Feuerwehrfrauen, Managerinnen und Bundeskanzlerinnen werden, sie dürfen sogar ins Weltall fliegen.

Tradition darf keinen Mensch ausgrenzen

Nun würden so manche Herren den OB am liebsten zum Mond schießen, weil Belit Onay es Frauen und queeren Menschen ermöglichen will, Bruchmeisterinnen auf dem Schützenfest zu werden.

Man habe ja nichts gegen Frauen, aber die Tradition müsse schließlich gewahrt werden, heißt es allen Ernstes im Jahr 2022. Traditionen, die andere Menschen ausgrenzen?

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das klingt nach dem verzweifelten Kampf alter, weißer Männer, die mit ihrer kleinen exklusiven Herrenbastion den modernen Zeiten trotzen. Und sich vom Geschlechtsgenossen Onay verraten fühlen.

Vielleicht retten Frauen ja die Tradition

Und dann wird immer wieder die Frage gestellt, ob Frauen überhaupt Bruchmeisterinnen werden wollen. Es könnte ja schließlich sein, dass man dieses Amt öffnet und dann stellt sich keine zur Verfügung.

Tja, meine Herren: So ist es eben im Leben, es muss ja auch keine Frau Schützenkönigin oder Konzernchefin werden. Wichtig ist, dass sie die gleichen Möglichkeiten wie Männer bekommt.

Und wer weiß? Möglicherweise retten Frauen oder gar Transgender so noch eines Tages diese schöne alte Tradition des Bruchmeisters.

Von Petra Rückerl