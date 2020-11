Hannover

Silvester: unterschätzt. Jedenfalls muss das erstmal jemand schaffen in einem Land, das wenig dem Zufall überlässt: Millionen von Deutschen mit Schwarzpulver auszustatten, um es zeitgleich in die Luft zu jagen.

Könnte nun also sein, dass das Coronavirus selbst mächtiger ist als dieser Brauch. Und die letzte Bastion der Unvernunft geschliffen wird, wo auch seriöse Medien ganz ungeniert Tipps gegen den Kater danach geben. Natürlich unter dem Deckmantel des Aufbruchs: Der Wunsch „Frohes neues Jahr“ ist wie Weihnachten ohne Pathos – es geht vielleicht nicht um die Errettung der Menschheit, aber doch wenigstens um Gesundheit und Glück für die kommenden zwölf Monate.

Feinstaub-Glocke: Bereits 2018 gab es Verbotszonen

Silvester unter Beschuss, das zumindest ist nicht neu. Rückblick in eine andere Welt: Schon seit Jahren warnen Umweltschützer vor Feinstaub, der sich wie eine Glocke über die Großstädte legt. Letztlich waren es dann aber doch Sicherheitsbedenken, die etwa die Stadt Hannover schon 2018 Teile der Innenstadt für böllerfrei erklärte.

Und nun ein komplettes Böllerverbot? Es wäre eine Lösung nicht gerade mit dem Stilett. Und mit dem Makel nahezu jeder Corona-Beschränkung: Dass sie nicht überall notwendig, aber anders nicht zu kontrollieren ist. So oder so ist eines sicher: In fünf Wochen ist dieses Jahr endlich vorbei.

Von Fabian Mast