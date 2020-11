Black-Friday: Vergesst die City-Händler nicht

Hannover

Rabatte, Rabatte, Rabatte – in jedem Schaufenster hängen die lockenden Schilder mit den Sonderangeboten. Und in den Geschäften sitzen die Verkäufer und die Geschäftsführer und hoffen, dass wenigstens ein paar mehr Kunden kommen als in den vergangenen Wochen. Am Black Friday, sonst einer der umsatzstärksten Tage des Jahres.

Der Optimismus ist allerdings begrenzt – und das ist schon positiv ausgedrückt. Schließlich warnt die Politik ständig: Kontakte vermeiden, wo es nur geht. Sonst ist das Weihnachtsfest futsch. Das Wetter ist auch noch mies – nein, da kommt wahrlich keine Lust zum Shoppen auf. Höchstens im wohl temperierten Wohnzimmer, Laptop vor sich aufgeklappt, los geht die Schnäppchenjagd.

Händler brauchen unsere Unterstützung

Man kann es niemandem verübeln, wenn er in diesen Tagen nicht in die Innenstadt möchte. Auch wenn die Geschäfte natürlich die Hygienekonzepte einhalten, und die Polizei darüber wacht. Aber man darf auch nicht aufhören zu betonen, dass die Händler gerade in diesen schwierigen Zeiten unsere Unterstützung brauchen. Bei fast allen kann man auch im Internet stöbern und Weihnachtsgeschenke bestellen.

Freuen wir uns nicht alle auf einen unbeschwerten Stadtbummel? Vielleicht m Frühjahr, wenn es neue Rabatte gibt? Wäre schon ziemlich blöd, wenn etliche Geschäfte dann geschlossen wären.

Von christian lomoth