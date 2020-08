Hannover

Immer noch gibt es verblüffend viele Menschen, die die Vorzüge des Kapitalismus partout nicht erkennen wollen. Sondern, im Gegenteil, nicht müde werden, die Auswüchse dessen anzuprangern, was im Großen und Ganzen und eigentlich so ziemlich ausschließlich auf das Prinzip der Gewinnmaximierung zurückzuführen ist. Und tatsächlich muss man nicht manisch-dogmatischer Marxist-Leninist sein, nicht einmal blassrosa angehauchter Sozialdemokrat, um beispielsweise am Elend des sogenannten Weihnachtsgeschäfts zu verzweifeln, Die Perfidie des Kapitalismus besteht ja darin, den Riesen-Reibach-Rummel der Weihnachtszeit dem ganzen Jahr überzustülpen und die Menschheit mit Dingen zu beglücken, die einzig den Zweck haben, den Eignern der Produktionsmittel die Taschen zu stopfen.

Spekulatius-Spekulanten schon im März

Wie das funktioniert, hat nun die Gebäck- und Keksfirma Bahlsen aus Hannover mustergültig vorgemacht: Der Verkauf von Weihnachtsgebäck wird ab sofort mitten im Hochsommer angekurbelt. Es reicht eben nicht aus, die Geschäfte erst ab Herbst mit Weihnachtsware zu fluten. Nein, die Nachfrage sei ja viel früher da, bereits im März bettelten Weihnachtsjunkies um Lebkuchen- und Spekulatius, versichern jedenfalls die listigen Marketing-Propheten des Backparadieses.

Bei aller Kritik der real existierenden Verhältnisse: Die ketzerische Frage, ob hier wohl irgendwem der Zwieback angebrannt ist, ist nicht legitim. Wohl aber die Anmerkung, dass einem derart krümelige Profitbeschleunigungs-Ideen ganz schön auf die Waffel gehen können.

Von Michael Lange