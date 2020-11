BER-Eröffnung: Erleichterung, keine Versöhnung

Berlin

Man wüsste ja jetzt schon gern, wie das ohne Corona abgelaufen wäre: Die Feier zur Eröffnung des Hauptstadtairports BER gab es nur im ganz kleinen Rahmen. Pannen gab es hier schließlich genug, da will man nicht auch noch zum Viren-Hotspot werden.

Von einem „Stück Nachwendegeschichte“ sprach also Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, womit er zweifellos recht hatte. Die Blamage hier ist beispiellos, der Vollzug mit neun Jahren Verspätung mag zwar erleichtern, versöhnen tut er nicht.

Anzeige

Den Überblick längst verloren

Auch wenn die größte Baustelle Deutschlands im Internet zum verlässlichen Pointenlieferant geworden ist („ Automaten im BER müssen ausgetauscht werden, weil sie noch mit DM laufen“), lustig ist das alles längst nicht mehr. Keiner übernahm – trotz fünf Untersuchungsausschüssen – die Verantwortung etwa für die Ursünde, das Mammutprojekt in viele einzelne zu stückeln, zugeschnitten für heimische Handwerkerbetriebe. Die in Wahrheit heillos überfordert waren. Auch weil keiner den Überblick behielt, behalten konnte. Am wenigsten der rot-rote Senat, die Bauherren Wowereit oder Platzeck, die zahlreichen Geschäftsführer und so weiter.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Nehmen wir wenigstens das mit: Der Staat als Unternehmer mag derzeit wieder angesagt sein, überschätzen sollten wir ihn dabei aber besser nicht.

Von Fabian Mast