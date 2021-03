Hannover

Nun kommt sie also doch, die nächtliche Ausgangssperre für die Region Hannover. Eine Premiere im Zeitalter der Pandemie, ein heftiger Eingriff in die Freiheitsrechte. Ein Schritt, der uns schockieren sollte, den wir aber erstaunlich beiläufig zur Kenntnis nehmen. Corona hat uns alle verändert, ob infiziert oder nicht.

Klar, was macht es auch schon für einen Unterschied. In der Debatte um die vermeintliche Tatenlosigkeit der Politik wird ein bisschen darüber hinweggegangen, dass wir uns schon länger in einem Ausnahmezustand befinden. Die Gründe, abends das Haus oder die Wohnung zu verlassen, sind uns auf dem Papier doch längst genommen.

Eine Ausgangssperre macht Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen allerdings sichtbarer: Den Pärchenabend, wenn die Gäste nach Hause müssen. Das heimliche Grillen im Hinterhof, wenn das Bier ausgetrunken ist. Virologen sprechen dann von einem „Infektionsgeschehen im privaten Umfeld“. Dahinter verstecken sich Geschichten von Ignoranz und Leichtsinn, aber auch von der mentalen Erschöpfung der Menschen durch das Nicht-Vorankommen im Kampf gegen das Virus.

Die neuerliche Verschärfung der Corona-Regeln mag funktionieren, andere Städte haben mit den Ausgangssperren durchaus Erfolge beim Drücken der Infektionszahlen erzielt. Darüber hinaus wäre ein Lichtblick so langsam wirklich mal vonnöten.

Von Fabian Mast