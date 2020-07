Magdeburg

Die Erwartungen sind riesengroß. Wieder einmal. Wieder werden sie enttäuscht werden, all die Nebenkläger, all die Menschen, die sich so viele Antworten erhoffen von diesem Prozess gegen den Attentäter von Halle. So war es schon nach dem Mammutverfahren gegen die NSU-Terroristin Beate Zschäpe – sie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, die Anwälte der Nebenkläger waren trotzdem unzufrieden. Sie beklagten eine „hässliche Gleichgültigkeit“ gegenüber den Opfern. Und dass viele Fragen offen blieben.

Wer trieb Staphan Balliet an?

Das stimmt – aber das ist nicht die Aufgabe des Richters. Auch in Magdeburg geht es alleine um die verstörende Tat von Stephan Balliet. Es wäre ein Segen, wenn er erzählen würde. Von wem er Hilfe bekam, ob ein Netzwerk hinter ihm steht, woher dieser Hass kommt, der ihn antrieb. Man sollte nicht damit rechnen, und der Prozess kann nicht alle Antworten bringen. Schließlich ist das die Aufgabe der Ermittler. Die Klagen über mangelnde Aufklärung müssen an sie gerichtet werden – man fragt ja auch keinen Richter, wer hinter den Drohmails der „ NSU 2.0“ steckt.

Brauchen steten Kampf gegen Rechts

Es wäre auch fahrlässig, wenn man sich im Kampf gegen den rechten Hass auf solche Prozesse verlassen müsste. Dieser Kampf gegen antisemitische Hetze muss ständig und intensiv auf allen Ebenen der Gesellschaft geführt werden. Dringender denn je.

