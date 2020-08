Berlin

Es ist eine mutige Entscheidung des Berliner Senats, die ursprünglich fürs Wochenende geplante Anti-Corona-Demo zu verbieten. Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, sonstige Rechtsextreme und Gestörte – wer halbwegs klaren Geistes ist, braucht keinen Aufstand der Verwirrten auf den Straßen der Hauptstadt. Und wer in diesen Zeiten bewusst Hygiene- und Abstandsregeln missachtet, der gefährdet damit die körperliche Unversehrtheit anderer, verstößt gegen das Grundgesetz und verwirkt sein Recht auf Versammlungsfreiheit.

In der Praxis wird sich zeigen, ob die Idee klug war

So weit die Theorie. In der Praxis muss sich noch zeigen, ob die mutige Senatsentscheidung am Ende auch klug war. Zunächst mal hat sie jedenfalls die erwartbaren Reaktionen provoziert. Die Verschwörungstheoretiker sehen sich bestätigt und rufen: „Jetzt erst recht.“ Die AfD ätzt: „Das hätte sich nicht mal Lukaschenko getraut.“ Und „Bild“, wie immer an der Seite der vermeintlich Entrechteten, beklagt einen inakzeptablen „Angriff auf unsere Grundrechte“.

Hysterie der Radikalen wird weiter anwachsen

Da braut sich was zusammen auf der populistischen Seite von Politik und Medien. Noch ist die Entscheidung nicht durch die letzte juristische Instanz. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass durch das Demo-Verbot die Wut der Verwirrten weiter wächst und die Radikalen noch hysterischer werden, ist leider groß.

Von Bodo Krüger