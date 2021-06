Annalena Baerbock: Heikle Vorwürfe in der Halbzeit

Hannover

Es war vielleicht das erste Mal, dass das Fernsehvolk in einem mäßigen Länderspiel gegen England in Wallung geriet. Nur leider eben in der Halbzeitpause: Als die Tagesschau von den am Nachmittag bekannt gewordenen Plagiatsvorwürfen gegen die grüne Kanzlerkandidatin und Buchautorin Annalena Baerbock berichtete, geriet zumindest in den sozialen Netzwerken das trostlose Gekicke kurzzeitig in Vergessenheit.

Nun gibt es Menschen, die schon das Abschreiben in Dissertationen nicht sonderlich spannend finden. „Scheiß auf den Doktor“, schrieb einst „Bild“-Kolumnist Franz-Josef Wagner zu den (deutlich heftigeren) Vorwürfen gegen den damaligen, geradezu angehimmelten Verteidigungsminister Guttenberg. Am Ende ist die Frage nach der Relevanz eben auch eine nach der politischen Nähe – doch Schummelvorwürfe sind für eine moralisierende Partei wie die Grünen heikler als für andere.

Wenn diese nun entsetzt „Rufmord“ schreit, mag sie recht haben. Aber vielleicht ist es auch das, was einige meinen, wenn sie Baerbock fehlende Regierungserfahrung vorhalten: Die Naivität zu glauben, Sorglosigkeiten wie ein geschönter Lebenslauf liefere dem politischen Gegner keine Munition.

Dieser Wahlkampf, das ist keine gewagte Prognose, wird mit harten Bandagen geführt. Die Grünen sollten sich wohl besser früher als später darauf einstellen.

Von Fabian Mast