Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover-Stöcken herrscht ordentlich Spannung – in vielerlei Hinsicht. Das klare Zukunftsversprechen von VW-Chef Herbert Diess sendet eine wichtige Botschaft, an der er sich wird messen lassen müssen. Findet NP-Chefredakteur Carsten Bergmann.