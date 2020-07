Am Tempolimit wird es nicht scheitern

Berlin

Das Manöver wird er kommen gesehen haben. Kaum nimmt Grünen-Chef Robert Habeck das böse Wort Tempolimit in den Mund, treten Union und FDP auf die Bremse. 130 auf Autobahnen? Nicht mit uns, schreien die Lautsprecher der Parteien auf – und wähnen den Großteil des Volkes hinter sich.

Auch für die Elektroautos ist das Tempolimit wichtig

Ist das wirklich so? Oder werden hier nur alte Reflexe wach? In Zeiten der Elektrifizierung geht es bei den Autobauern längst nicht mehr um Endgeschwindigkeit, sondern Reichweite. Und wer mit seinem E-Auto zeitig ankommen will, geht eher freiwillig vom Gas. Auch autonomes Fahren ist nur mit klaren Regeln umsetzbar – Anarchie auf der Autobahn ist mit Roboterautos nicht zu machen. Und wenn selbst der ADAC seinen Widerstand einstellt, gehen den Befürwortern die Argumente aus.

Habeck ist den Schritt bewusst gegangen

Nein, Robert Habeck hat ganz bewusst das Fass wieder aufgemacht und eine mögliche Regierungsbeteiligung an ein Tempolimit gekoppelt. Weil schon die Debatte um generelle Autokaufprämien gezeigt hat, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man auch mal Nein sagt. VW und Co. werden weiterhin Autos verkaufen – weil sie das in Ländern, die längst ein Tempolimit haben, auch tun. Und die Unionsparteien werden ein Regierungsbündnis sicherlich nicht an dieser Frage scheitern lassen. Weil in einer Welt mit und nach Corona ganz andere Dinge wichtig sind.

Von Harald Thiel