Hannover

Es ist ein kleiner Lichtblick in diesen dunklen Tagen. Leonarda (7) und ihr Bruder Tale (9) dürfen in Hannover bleiben. Vorerst nur, aber immerhin. Es ist ein grandioser Erfolg ihrer Mitschüler, die den kalten Abschiebeprozess einer Behörde stoppen konnten. Indem sie die drohende Ausweisung zweier fast blinder Kinder öffentlich machten.

Da muss man sich schon fragen: Wie kann man auf die Idee kommen, zwei schwerbehinderte Kinder und ihre schwerbehinderte Mutter kurz vor Weihnachten zurück nach Montenegro zu schicken? In einer Zeit, in der sogar das Finanzamt die säumigen Steuerzahler in Ruhe lässt. Klar: Das Recht ist deutlich aufseiten der Behörde. Es gab einen Asylantrag, der wurde abgelehnt, die Familie reiste nicht freiwillig zurück.

Aber es gibt eben auch die menschliche Seite: Die Kinder leben seit Dezember 2017 hier, Tale wurden in der MHH an den Augen operiert. Die Mutter hat die schwerwiegenden Krankheiten in ihrem Antrag gar nicht erwähnt – weil sie völlig überfordert ist mit der Situation und ihre Rechte nicht kennt. Da darf man in der Behörde auch mal Hilfe anbieten und nicht stur nach Paragrafen handeln.

Leonarda und Tale haben Glück, viele andere Kinder nicht. Weil bei ihnen niemand richtig hingeschaut hat. Das darf nicht sein – so viel Menschlichkeit muss sich das Land leisten können.

Von Christian Lomoth