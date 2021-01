Abitur 2021: Simple Lösungen gibt es nicht

Hannover

Eines erfahren wir durch Corona immer wieder: Simple Lösungen für komplexe Probleme gibt es nicht. Und: Einfache Antworten sind selten die besten. So gesehen ist diese Pandemie eine zwar harte, aber durchaus lehrreiche Schule fürs Leben ist.

Womit wir bei den wenig beneidenswerten jungen Menschen wären, die sich in diesem Jahr anschicken, das Abitur zu machen und damit die allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Das nervt in Zeiten von Corona natürlich noch zehnmal mehr als unter normalen Bedingungen. Der Präsenzunterricht fehlt, das digitale Lernen wird durch technische Defizite belastet. Und generell ist so ein Lockdown der Leistungsfähigkeit bestimmt nicht zuträglich.

Der Abi-Jahrgang braucht Hilfe

Aber sollten wir das Abitur in diesem Jahr deshalb einfach absagen und alle Schüler mit einer Durchschnittsnote der letzten zwei Jahre verabschieden? Den Vorschlag hatte der Schulleiterverband gemacht und dafür Applaus von der Lehrergewerkschaft GEW und ein Stirnrunzeln vom Kultusminister geerntet. Dessen Sorge: Ein Abschluss ohne Prüfung wäre ein Abitur mit Corona-Makel.

Was also tun? Eine simple Lösung für das komplexe Problem gibt es mal wieder nicht. Nur eines ist sicher: Corona schert sich nicht um Noten, und dem Abi-Jahrgang 2021 muss irgendwie geholfen werden.

Von Bodo Krüger