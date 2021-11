Hannover

Wenn man zur Zeit mit Künstlern spricht, Musikern, Sängern, Veranstaltern, geht es immer um diese Kombi aus einer Zahl und einem G und vielleicht einem Plus-Zeichen: Oh, bitte nicht... es geht schon wieder los, heißt es dann.

Und ja, es geht schon wieder los. Abgesagte und verlegte Konzerte, Theater-Aufführungen, Comedy-Abende – dazu Honorarausfälle und zurückgegebene Tickets. Wie es eben vor nicht allzu langer Zeit schon mal war.

Eins ist allerdings neu: eine gewisse Routine und der Wille, doch so viel wie möglich stattfinden zu lassen. Es ist schon aufwendig mit dieser nervigen möglichen Kontrolle von Impfstatus und Testergebnis – und das dann auch noch gemeinsam mit dem Personalausweis.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es bleibt ein Risiko

Geimpft allein reicht eben nicht. Von Anfang an hätte bei Veranstaltungen die Maske drauf bleiben müssen, um wenigstens hier das Risiko zu minimieren. Jetzt ist es zu spät.

Was tun als Publikum? Nicht hingehen? Kann jeder verstehen, es bleibt ein Risiko. Oder hingehen, die Kunst unterstützen, sich ein wenig Freude in den Alltag holen? Nun sind hier – wieder – die Veranstalter gefragt, Vertrauen zu schaffen, dass die Aufführungen so sicher wie nur irgend möglich sind. Das immerhin würde die Entscheidung deutlich erleichtern.

Von Henning Queren