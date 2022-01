96-Führung: Stillstand auf Kinds Baustelle

Hannover

Es dreht sich was zum Positiven bei 96, auch wenn die Erfolgsdynamik gerade ein wenig übertourt. Am offensichtlichsten ist das bei den sportlichen Aussichten, nach der Pokalsensation gegen Mönchengladbach sehen viele 96-Fans ihre Lieblingsmannschaft bereits als Finalisten – weil doch die Bayern und Dortmund aus dem Wettbewerb sind. Erfreulich, dass Trainer Christoph Dabrowski die Lage geerdet einschätzt, weiter fleißig Punkte in der 2. Liga sammeln will und nur ganz heimlich von der Wiederholung des Pokaltriumphes von 1992 träumt.

Stillstand herrscht dagegen auf einer bekannten 96-Baustelle – der Neuordnung der obersten Führung. Am Donnerstag verabschiedete sich Boss Martin Kind offiziell von seinem selbst erwählten Nachfolgekandidaten, Robert Schäfer wird Hannover spätestens Ende Juni verlassen – damit ist wieder ein Jahr mit einer unnötigen Personalpanne vergeudet worden. Kind hätte wissen müssen, dass Schäfer nicht vermittelbar war – vor allem nicht bei den Vertretern des Muttervereins, die bei der Besetzung der obersten 96-Stelle über eine entscheidende Stimme verfügen. Den nächsten Neuen wird Kind sorgfältiger aussuchen müssen, sinnvollerweise sollte er die Vereinsvertreter vor der Einstellung einbeziehen. Ansonsten wird Kind, im Moment 77 Jahre alt, weitermachen müssen, womöglich bis er 96 ist.

Von Uwe von Holt