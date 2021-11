75 Jahre: Niedersachsen ist eine Herzensangelegenheit

Hannover

Geboren in Göttingen, aufgewachsen in der Nähe von Northeim, größer, breiter und älter geworden in Hannover. Ich habe nie woanders gelebt als in diesem Bundesland, so bin ich wohl ein echter Niedersachse.

Nun ist mein Heimatland 75 Jahre alt geworden, und es mangelt nicht an weiteren wichtigen Zahlen. Niedersachsen hat mit acht Millionen Menschen die viertgrößte Bevölkerung Deutschlands, ist von der Fläche her die Nummer zwei hinter Bayern und das Agrarland Nummer eins. Hier gibt es mehr Schweine und sogar zehnmal mehr Hühner als Menschen.

Mit VW hat der größte Autobauer Europas in Niedersachsen seine Zentrale, die lange Nordseeküste mit den Ostfriesischen Inseln, die Lüneburger Heide und der Harz sind gerade in Corona-Zeiten beliebte Tourismus-Ziele. Das Land der Pferdehalter und Reiter hat ein springendes Ross im Wappen, seine Einwohner sind „sturmfest und erdverwachsen“, wie es in der inoffiziellen Landeshymne von 1926 heißt.

Trotzdem habe Niedersachsen keine Identität, behauptet ein Historiker. Weil sich Schaumburger, Ostfriesen, Osnabrücker und Oldenburger eher ihrer Region verbunden fühlen, fast überall Hochdeutsch statt Dialekt gesprochen wird, das Bundesland erst 1946 durch die britische Militärregierung aus vier zuvor eingerichteten Ländern zusammengesetzt wurde.

Mag sein, aber in siebeneinhalb Jahrzehnten hat sich das einst bettelarme Bundesland mit dem klammen Emsland im Westen und dem Zonenrandgebiet im Osten mächtig gemausert. Hat starke Integrationsarbeit geleistet, nicht nur bei den Vertriebenen, die 1950 mehr als ein Viertel der Bevölkerung stellten. Hat Strukturen geschaffen, ist als Industriestandort gewachsen, liegt nach der Grenzöffnung zentral und mitten in Deutschland, hat mal den Kanzler gestellt, mal den Bundespräsidenten und aktuell die Präsidentin der Europäischen Kommission.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für mich und viele andere ist Niedersachsen eine Herzensangelegenheit. Die Menschen mögen spröde wirken, ich finde sie aufrichtig, ehrlich und treu. Das überwiegend platte Land mag bieder wirken, ich finde es vielfältig und spannend. Die Landeshauptstadt ist als grau und langweilig verschrien, ich kenne mein Hannover grün, abwechslungsreich, modern und pulsierend.

Ich bin Niedersachse und ich möchte nirgendwo anders leben. Happy Birthday, du junges Land.

Von Christoph Dannowski