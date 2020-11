Hannover

Zugegeben, es gibt derzeit ein paar Jobs in der Politik, in denen man nicht viel richtig machen kann – gefühlt zumindest. Ein Blick auf ein paar Meinungen des Tages zeigt das: So warnt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte vor den negativen Folgen von Schulschließungen für Schüler. Es würde auch die falschen treffen, denn aus Expertensicht seien Kinder keine Infektionstreiber. Fast zeitgleich bemüht SPD-Mann Karl Lauterbach Studien, die belegen sollen, dass Kinder sich hauptsächlich gegenseitig infizieren würden – und dieses Problem immer größer werde. Schon bei dieser ganz grundsätzlichen Frage gibt es also keine klare Antwort.

Mittendrin die Kultusministerien der Republik, in Niedersachsen mit Minister Grant-Hendrik Tonne ( SPD) an der Spitze. Er versucht mit aller Macht den Präsenzunterricht zu retten, zieht plötzlich 45 Millionen für 5000 Hilfs-Lehrer und Schutzmaßnahmen aus der Tasche. Sicher ein ordentlicher Anfang. Doch – gefühlt zumindest – beginnt man damit dann doch sehr spät. Wie auch mit den 30 Millionen Euro, die sein Kabinettskollege und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) für die Entzerrung des Schülertransfers im ÖPNV vor einigen Tagen locker gemacht hat.

Unzufrieden mit Krisenmanagement

Gefühlt sind nämlich viele unzufrieden mit dem Krisenmanagement im Schulbereich – Lehrer, Schüler, Eltern, Bildungsexperten. Es ist ein guter Anfang, dass Richtige zu tun. Noch besser wäre es, wenn man die Menschen dabei mitnehmen würde.

Von Zoran pantic