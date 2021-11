Hannover

Wattestäbchen in der Nase, Aktentasche in der Hand – sieht so also die Wende aus? Als „Matchwinner“ bezeichnet Ministerpräsident Stephan Weil die 3-G-Regel am Arbeitsplatz, beeindruckt von den Erfolgen, die Italien damit sammeln konnte.

Wir sind nur leider sehr spät dran

Da rückt jetzt zumindest etwas ins Lot. Anders als Friseursalons, Restaurants, Klassenzimmer oder Konzerthallen war der Arbeitsplatz im Büro oder in der Produktion bisher ein weitgehend keimfreier Ort – jedenfalls tat der Gesetzgeber so und ließ Angestellte und Arbeiter mit einer Testpflicht zumeist unbehelligt.

Dabei gibt es gute Gründe anzunehmen, dass 3-G am Arbeitsplatz ein wirksamer Weg zu einer höheren Impfquote ist – wir sind nur leider sehr spät dran damit.

Mehr Aufwand, mehr Kosten

Gedacht als zweite Säule neben der Homeoffice-Pflicht, ist die Testpflicht für Ungeimpfte so etwas wie die böse Schwester. Denn wo die Arbeit von zu Hause aus vielen Arbeitnehmern auch privat entgegenkommt, bedeutet 3-G – ob bei der Arbeit oder in den Öffis – mehr Aufwand und unter Umständen mehr Kosten für die Menschen.

Man will sie nerven, die Impfverweigerer. Jeden Tag ein bisschen mehr. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wobei die Frage gestattet sei, ob eine allgemeine Impfpflicht am Ende nicht nur wirksamer, sondern irgendwie auch einfacher wäre.

Von Fabian Mast