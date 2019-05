Hannover

Wer sichert sich in diesem Jahr den Titel „Dancing Star 2019“? Prominente kämpfen gemeinsam mit ihren Tanzpartnern auf RTL um den Titel. Inzwischen läuft die zwölfte Staffel der beliebten Promi-Tanzshow „ Let’s Dance“. Jeden Freitagabend ist die Tanzfläche für zahlreiche Promis eröffnet, doch von einem Tanzpaar muss sich das Publikum verabschieden.

Wen hat es diesmal erwischt? Wer darf weiter tanzen? Hier bekommen Sie Antworten und erfahren alles, was Sie sonst noch über Let’s Dance und die aktuelle Staffel wissen müssen.

Dieses Paar kann nach Hause fahren

Viele Gefühle, eine Enthüllung und nackte Oberkörper: Auch in dieser Let’s Dance-Folge ging es um mehr als Tanz auf dem Parkett. Oliver Pocher bestätigte, dass er zum vierten Mal Vater wird. Verantwortlich dafür sei unter anderem das „Tanztestosteron“. Davon hat er offenbar genug und tanzte zügellos mit freiem Oberkörper. Barbara Becker zeigte mit ihrem Tanzpartner viel Gefühl und reagierte zickig auf Joachim Llambi Kritik. Und dann musste ein Paar wieder gehen: Trotz aller Sprüche mussten Oliver Pocher und seine Tanzpartnerin Christina Luft die Show verlassen. „Unterhaltungsmäßig haben wir alles gegeben“, meinte Pocher nach der Sendung.

Lets Dance am 17. Mai: Die Tänze und Songs in Show 8

In Show 8 geht es um bekannte TV-Melodien, gleichzeitig aber auch um den beliebten Discofox-Marathon der Sendung. Beim Discofox-Marathon haben alle Paare sechs Minuten Zeit, um sich gemeinsam bis zu 10 Extrapunkte zu ertanzen. Bei den TV-Melodien stehen hingegen diese Songs und Tänze im Fokus:

• Barbara Becker und Massimo Sinató tanzen Contemporary zu „I Will Survive“ von Gloria Gaynor.

• Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson tanzen Salsa zu „De ToDo Un Poco“ aus „ Dirty Dancing“.

• Ella Endlich und Valentin Lusin tanzen Jive zu „Surfin’ USA“ von The Beach Boys.

• Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov tanzen Rumba zu „There You’ll Be“ von Faith Hill.

• Nazan Eckes und Christian Polanc tanzen Contemporary zu „Stand By Me“ von Ben E. King.

• Oliver Pocher und Christina Luft tanzen Rumba zu „Goldfinger“ aus dem „ James Bond - Goldfinger“-Soundtrack.

• Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzen Jive zu „Ducktales“ aus dem „Ducktales“-Soundtrack.

Let’s Dance am 10. Mai: Dieser Promi kann nach Hause fahren

In dieser Sendung mussten die Teilnehmer zeigen, dass sie nicht nur zu zweit sondern auch im Team Schritt halten konnten. Nach seinem Unfall in der vergangenen Folge konnte Kampfkunst-Meister und Schauspieler Benjamin Piwko offenbar nicht so ganz auf dem Parkett aufdrehen. Dafür Oliver Pocher umso mehr. Mit schwarzen Haaren und mit falscher Brustbehaarung gab er den John Travolta. Mit Partnerin Christina Luft tanzte er den Jive.

Für sie war es der letzte Tanz vor einem Millionenpublikum: Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt und ihr Tanzpartner Erich Klann haben nicht überzeugt. Beide müssen gehen.

Let’s Dance am 10.05.2019: Die Tänze und Songs in Show 7

Premiere bei Let’s Dance: Erstmals mussten sich die Kandidaten nicht mehr nur in Einzeltänzen bewähren. Für die Show am 10. Mai wurden spezielle Jury-Teams gebildet, in denen die verbliebenen acht Promi-Tänzer in drei Teams, eins pro Jurymitglied, eingeteilt wurden.

Wie haben sich die Paare geschlagen? Die ausführliche Kritik zur Show am 10. Mai lesen Sie hier.

Lesen Sie hier:

„ Let’s Dance“: Tritt Oliver Pocher in Lack und Leder auf?

„ Let’s Dance“: So tanzte sich Pascal „Pommes“ Hens vom Außenseiter zum Favoriten

Das sind die Einzeltänze am 10. Mai 2019:

• Barbara Becker und Massimo Sinató tanzen Samba zu „X“ von Nicky Jam feat. J. Balvin.

• Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson tanzen Charleston zu „Those Magnificent Men In Their Flying Machines“ aus dem gleichnamigen Film.

• Ella Endlich und Valentin Lusin tanzen Slowfox zu „Lieblingsmensch“ von Namika.

• Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov tanzen Charleston zu „Bad Romance“ von Lady Gaga.

• Nazan Eckes und Christian Polanc tanzen Slowfox zu „What A Difference A Day Makes“ von Dinah Washington.

• Oliver Pocher und Christina Luft tanzen Jive zu „You Never Can Tell“ von Chuck Berry.

• Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann tanzen einen Paso Doble zu „ Viva Espana“.

• Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzen Salsa zu „Valio La Pena“ von Marc Anthony.

Das sind die Teamtänze am 10. Mai 2019:

Team Joachim Llambi

• Sabrina Mockenhaupt, Evelyn Burdecki und Oliver Pocher tanzen Cha Cha Cha und Rumba zu „Y.M.C.A.“ von den Village People.

Team Jorge González

• Barbara Becker, Nazan Eckes und Benjamin Piwko tanzen Salsa und Cha Cha Cha zu „Quimbara“ von Celia Cruz.

Team Motsi Mabuse

• Ella Endlich und Pascal Hens tanzen Paso Doble und Rumba zu „Gangsta’s Paradise“ von Coolio.

Wer ist bei Let’s Dance 2019 rausgeflogen?

Nur ein Promi-Tänzer bleibt am Ende der Staffel übrig und kann sich mit dem Titel „Dancing Star 2019“ schmücken. Für diese Promis ist der Traum jedoch bereits ausgeträumt:

• 1. Show: Jan Hartmann mit Tanzpartnerin Renata Lusin

• 2. Show: Özcan Cosar mit Tanzpartnerin Marta Arndt

• 3. Show: Lukas Rieger mit Tanzpartnerin Katja Kalugina

• 4. Show: Thomas Rath mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger

• 5. Show: Kerstin Ott mit Tanzpartnerin Regina Luca

• 6. Show: Ulrike Frank mit Tanzpartner Robert Beitsch

• 7. Show: Sabrina Mockenhaupt mit Tanzpartner Erich Klann

• 8. Show: Oliver Pocher mit Tanzpartnerin Christina Luft

Let’s Dance Kandidaten 2019: Wer nimmt an Let’s Dance teil?

Zum Start von Let’s Dance 2019 gab es 14 Prominente, die gemeinsam mit ihren professionellen Tanzpartnern um den Titel des „Dancing Star 2019“ angetreten sind. Darunter auch einige Premieren, die es so noch nicht bei der Show gab: zum Beispiel das erste gleichgeschlechtliche Paar mit Kerstin Ott oder der gehörlose Benjamin Piwko, der Musik zwar nicht hören, dafür aber sehen kann.

Let’s Dance 2019: Kandidaten der aktuellen Staffel im Überblick – Wer ist noch dabei?

• Barbara Becker (noch im Rennen)

• Nazan Eckes (noch im Rennen)

• Ella Endlich (noch im Rennen)

• Ulrike Frank

• Kerstin Ott

• Sabrina Mockenhaupt

• Oliver Pocher (noch im Rennen)

• Lukas Rieger

• Jan Hartmann

• Thomas Rath

• Pascal Hens (noch im Rennen)

• Benjamin Piwko (noch im Rennen)

• Özcan Cosar

• Evelyn Burdecki (noch im Rennen)

Alle Teilnehmer von Lets Dance 2019 stellen wir Ihnen hier genauer vor.

Let’s Dance Profitänzer 2019: Diese Profis tanzen mit den Stars

Bei Let’s Dance stehen nicht nur die Promis im Fokus, sondern auch deren Tanzpartner – die Profitänzer. 2019 sind folgende 14 Tänzer bei Let’s Dance dabei, um den Prominenten die richtigen Schritte beizubringen:

• Isabel Edvardsson (36, aus Hamburg)

• Christian Luft (28, Frankfurt)

• Evgeny Vinokurov (28, aus Frankfurt)

• Massimo Sinató (38, aus Mannheim)

• Kathrin Menzinger (30, aus Wien)

• Christian Polanc (40, aus Ingolstadt)

• Valentin Lusin (31, aus Düsseldorf)

• Renata Lusin (31, aus Düsseldorf)

• Ekaterina Leonova (31, aus Köln)

• Regina Luca (30, aus Karlsruhe)

• Erich Klann (31, aus Borchen)

• Katja Kalugina (25, aus Berlin)

• Robert Beitsch (27, aus Berlin)

• Marta Arndt (29, aus Karlsruhe)

Let’s Dance am 03.05.2019: Die Tänze und Songs in Show 6

Am Freitag, den 3. Mai 2019 wurde Folge 6 von RTL’s Tanzshow Let’s Dance ausgestrahlt. Dabei ging es wieder emotional zu: In Folge 6 drehte sich alles um das Thema Liebe.

• Barbara Becker und Massimo Sinató: „You’ve Got The Love“ von Florance and The Machine

• Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson: „Don’t Speak“ von No Doubt

• Ella Endlich und Valentin Lusin: „Jalousie“ von Jacob Gade

• Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov: „Amores Como El Nuestro“ von Jerry Rivera

• Nazan Eckes und Christian Polanc: „Five Foot Two, Eyes Of Blue“ von Art Landry

• Oliver Pocher und Christina Luft: „Relight My Fire“ von Take That

• Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann: „Part Time Lover“ von Stevie Wonder

• Ulrike Frank und Robert Beitsch: „Sailing“ von LYO

• Pascal Hens und Ekaterina Leonova: „You Are The Reason“ von Calum Scott

Let’s Dance am 26.04.2019: Die Tänze und Songs in Show 5

In der fünften Folge von „ Let’s Dance“ tanzten die verbliebenen zehn Tanzpaare eine bunte Mischung aus Tanzstilen – darunter Rumba, Charleston, Tango und Samba. In letzterem Tanz überzeugte vor allem Ella Endlich: Die 34-Jährige brachte Jurorin Motsi Mabuse „zum ausrasten“. Sie bezeichnete Endlich als „Queen of Samba“. Und auch der sonst immer sehr kritische Joachim Llambi war voller Begeisterung: Der Samba von Ella Endlich und ihrem Tanzpartner sei der beste in der „ Let’s Dance“-Geschichte gewesen. Sie bekam die Höchstpunktzahl: 30 Punkte.

Auch Pascal Hens – einer der Favoriten von Llambi, wie der in seinem Zwischenfazit verriet – überzeugte wieder: Der Ex-Handballer holte wie Ella Ehrlich 30 Punkte und war selbst total begeistert. Kerstin Ott („Die immer lacht“) hingegen war an diesem Abend an ihrem Tiefpunkt. Nur insgesamt sieben Punkte bekam sie – und eine vernichtende Jury-Kritik. Das wurde der Sängerin zu viel, sie brach in Tränen aus. Schon in den Szenen aus dem Training zuvor war zu sehen, wie die 37-Jährige mit sich kämpfte, immer wieder den Tränen nahe war.

Doch es wurde noch mehr geheult: Dafür sorgte der gehörlose Benjamin Piwko. Warum? Hier lesen.

Kerstin Ott und ihre Partnerin Regina Luca mussten die Show schließlich auch verlassen. Für die Sängerin offenbar eine Erleichterung: Ihre Rauswahl löste bei der 37-Jährigin am Freitagabend Jubel statt Tränen aus.

• Barbara Becker und Massimo Sinató tanzen Charleston zu „Bailar“ von Deorro feat. Elvis Crespo.

• Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson tanzen Rumba zu „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper.

• Ella Endlich und Valentin Lusin tanzen Samba zu „ Taki Taki“ von DJ Snake feat. Selena Gomez.

• Kerstin Ott und Regina Luca tanzen Salsa zu „Vamos A Bailar“ von Gipsy Kings.

• Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov tanzen Tango zu „Don’t Stop The Music“ von Rihanna.

• Nazan Eckes und Christian Polanc tanzen Salsa zu „Timbale“ von Belle Perez.

• Oliver Pocher und Christina Luft tanzen Paso Doble zu „Bohemian Rhapsody“ von Queen.

• Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann tanzen einen Langsamen Walzer zu „Can You Feel The Love Tonight“ von Elton John.

• Ulrike Frank und Robert Beitsch tanzen einen Paso Doble zu „Entre Dos Tierras“ von Héroes del Silencio.

• Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzen Quickstep zu „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ von Höhner.

Wann läuft Let’s Dance 2019?

Die zwölfte Staffel von Let’s Dance startet am 15. März 2019. Ab 20.15 Uhr wird sie bei RTL ausgestrahlt. Jeden Freitag wird es eine weitere Episode geben, bis am 14. Juni 2019 schließlich das große Finale stattfindet.

Alle Sendetermine von Let’s Dance 2019

• Let’s Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlern-Show: Freitag, 15. März 2019 – 20.15 Uhr

• Show 1: Freitag, 22. März 2019 – 20.15 Uhr

• Show 2: Freitag, 29. März 2019 – 20.15 Uhr

• Show 3: Freitag, 5. April 2019 – 20.15 Uhr

• Show 4: Freitag, 12. April 2019 – 20.15 Uhr

• Show 5: Freitag, 26. April 2019 – 20.15 Uhr

• Show 6: Freitag, 10. Mai 2019 – 20.15 Uhr

• Show 7: Freitag, 17. Mai 2019 – 20.15 Uhr

• Show 8: Freitag, 24. Mai 2019 – 20.15 Uhr

• Show 9: Freitag, 31. Mai 2019 – 20.15 Uhr

• Show 10: Freitag, 7. Juni 2019 – 20.15 Uhr

• Finale: Freitag, 14. Juni 2019 – 20.15 Uhr

Let’s Dance im TV und Livestream

Let’s Dance 2019 wird sowohl im Free-TV als auch via Livestream übertragen. So verpassen Sie keine Folge:

• Let’s Dance im TV: freitags um 20.15 Uhr auf RTL

• Let’s Dance im Livestream: Let’s Dance kann auch über den Stream bei TVNow empfangen werden. Notwendig ist dafür allerdings ein kostenpflichtiger TVNow-Premium-Account, wenn man die Folgen live freitags um 20.15 Uhr verfolgen möchte. Im Nachhinein sind sie auf TVNow kostenlos erhältlich.

Was ist Let’s Dance ?

Die Tanz-Show Let’s Dance wurde erstmals 2006 auf RTL ausgestrahlt und findet seitdem beinahe jedes Jahr im deutschen Free-TV statt. Im März 2019 ist die zwölfte Staffel angelaufen.

Bei Let’s Dance treten verschiedene Prominente mit ihren jeweiligen Tanzpartnern gegeneinander in Standard-, Latein- und Modetänzen an. Ihre Leistungen werden durch eine Jury bewertet, außerdem können die Zuschauer für ihren Favoriten anrufen und abstimmen.

Wer über die beiden Kanäle insgesamt am wenigsten Punkte erhält, muss die Sendung verlassen. So geht es weiter, bis ein Sieger oder eine Siegerin ermittelt ist.

Wer moderiert Let’s Dance 2019?

In diesem Jahr wird die Sendung von dem Moderationsduo Victoria Swarovski und Daniel Hartwich übernommen. Daniel Hartwich ist bereits seit 2010 stetiger Begleiter von Let’s Dance – Victoria Swarovski übernahm die Rolle der Moderatorin hingegen erst 2018, als sie Sylvie Meis ablöste.

Das sind die Jurymitglieder

In den bisherigen elf Staffeln von „ Let’s Dance“ war die Jury stets ein entscheidender Faktor – nicht nur bezüglich der Wertung, sondern auch durch ihren Unterhaltungswert. Derzeit besteht die Jury aus drei Mitgliedern, die im Verlauf der Jahre immer wieder wechselten. Seit 2013 hat sich die Jury allerdings nicht mehr verändert und besteht aus folgenden Mitgliedern:

• Joachim Llambi – Joachim Llambi gehört bereits seit der ersten Staffel zu Let’s Dance und ist der strenge Chefjuror des Teams. Mit seinen teils sehr gnadenlosen Kritiken an den Tänzern und Prominenten sorgt er regelmäßig für beste Unterhaltung der Zuschauer.

• Motsi Mabuse – Motshegetsi „ Motsi“ Mabuse ist seit Staffel Vier als Jurorin bei Let’s Dance dabei. Vorher nahm sie als eine der Profitänzerinnen an dem TV-Format teil – in der zweiten Staffel tanzte sie mit Guido Horn, in der dritten Staffel mit Rolf Scheider.

• Jorge Gonzáles – In Staffel 6 wurde die Jury durch Jorge Gonzáles ergänzt, der bereits Jahre zuvor durch das TV-Format „ Germanys next Topmodel“ in Deutschland bekannt geworden ist.

Wer hat Let’s Dance 2018 gewonnen?

2018 gewann Ingolf Lück Let’s Dance und ist damit amtierender „Dancing Star“. Gemeinsam mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova konnte er die Jury von sich überzeugen. Gleichzeitig ist er außerdem der weltweit älteste Gewinner von Let’s Dance. Neben Ingolf Lück wurden in den Vorjahren noch zehn weitere „Dancing Stars“ gekürt.

Alle Gewinner von Let’s Dance

• Ingolf Lück (2018)

• Gil Ofarim (2017)

• Victoria Swarovski (2016)

• Hans Sarpei (2015)

• Alexander Klaws (2014)

• Magdalena Brzeska (2013 – Special: Let’s Christmas)

• Manuel Cortez (2013)

• Magdalena Brzeska (2012)

• Maite Kelly (2011)

• Sophia Thomalla (2010)

• Susan Sideropoulos (2007)

• Wayne Carpendale (2006)

Von RND/do