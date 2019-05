Köln

Diese Frage bewegte Fans: Kehrt Oliver Pocher zu „Let’s Dance“ zurück? Auf seiner Facebook-Seite hatte der am vergangenen Freitag in der Tanzsendung ausgeschiedene Comedian zumindest Andeutungen gemacht. Bei „Stern TV“ äußerte sich Pocher am Mittwochabend schließlich – es gibt tatsächlich ein Blitz-Comeback. Allerdings nicht in der offiziellen Show.

Pocher möchte noch seinen „Magic Moment“ vertanzen

Pocher schied letzte Woche bei der RTL-Tanzshow aus, nachdem er und seine Tanzpartnerin Christina Luft zu wenig Anrufe erhielten. „Ich habe nach der Sendung gesagt, dass ich sehr gern noch meinen ‚Magic Moment’ vertanzen würde. Der war, als Deutschland 2014 Weltmeister wurde, mein Song ‚Schwarz und Weiß’ im Maracanã lief und ich da vor Ort sein durfte. Und das würde ich gern vertanzen“, so Pocher.

Die Rückkehr also nur für einen Tanz. Seine „Mörder-Choreografie“ wird er aber nicht direkt auf den „ Let’s Dance“-Brettern darbieten, sondern bei Frauke Ludowigs Aftershow-Sendung „ RTL Exclusiv Spezial“. Pocher über seine ehemaligen „ Let’s Dance“-Kollegen: „Ich wünsche natürlich allen toi, toi, toi, aber falls sich noch einer verletzen sollte: Ich habe eine Choreo und eine Performance, ich bin jederzeit bereit, auch in der Sendung wiederzukommen.“

Von RND