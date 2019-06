Los Angeles

Fantasy boomt im Fernsehen. Am 30. August startet bei Netflix die Serie „The Dark Crystal: The Age of Resistance“. Filmfans erinnern sich an den Kinofilm von Jim Henson und Frank Oz. Auf einem fernen Planeten musste die Balance des Universums wiederhergestellt werden.

Die Geschichte der Serie läuft nun ähnlich: Drei knuffige, elfenartige Gelflinge müssen die Welt vor dem Untergang retten. Der mächtige Kristall der Wahrheit wurde durch böse Mächte korrumpiert. Ein erster Trailer offenbart dem Zuschauer eine bezaubernde Märchenwelt. Die Puppen der Serie wurden in Jim Henson’s Creature Shop gebaut.

Von RND/big