Köln

Nicht mehr lange bis zum großen Finale von „Let’s Dance“! In den vergangenen Wochen sind immer wieder Prominente mit ihren Profitänzern ausgeschieden, übrig geblieben sind nur noch die Top 5. Darunter: Sängerin Ella Endlich, Schauspieler Benjamin Piwko, TV-Sternchen Evelyn Burdecki, Moderatorin Nazan Eckes und Ex-Handballspieler Pascal Hens.

Doch in Folge Zehn kehren alte Gesichter zurück – und zwar für die Neuheit des „Trio Dance“. Die Teilnehmer müssen in der Show nicht nur einen Tanz mit ihrem Profitänzer vorführen, sondern auch noch einen zu Dritt – mit einem bereits ausgeschiedenen Profitänzer. So tanzt zum Beispiel Benjamin Piwko auch mit Regina Luca (tanzte vorher mit Kerstin Ott), Evelyn Burdecki mit Robert Beitsch (tanzte vorher mit Ulrike Frank) und Nazan Eckes mit Massimo Sinató (tanzte mit Barbara Becker). Am Ende der Show fliegt wieder einer raus – der Rest darf sich auf das Halbfinale in der kommenden Woche freuen.

Von RND