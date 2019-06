München

Letzte Woche schrieben sie „Fernsehgeschichte“ – darüber war man sich im Netz einig. Doch wie können die beiden Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf das diese Woche noch toppen?

Am Dienstagabend geht die bereits vor Wochen aufgezeichnete TV-Spielshow „Joko & Klaas gegen ProSieben“ um 20.15 Uhr, bei der die beiden Entertainer gegen Mitarbeiter ihres Arbeitgebers antreten, in die zweite Runde.

„Joko & Klaas“: Gegner sind Sarah Connor und Alexander Klaws

In der zweiten Folge müssen die beiden unter anderem gegen Sängerin Sarah Connor („Vincent“) und Musicalstar Alexander Klaws antreten. Bei einem weiteren Spiel muss Klaas so lange eine brennende Glühbirne in den Händen halten, bis Joko ekelhafte Flüssigkeiten ausgetrunken hat. In einem anderen Spiel muss Joko seine flache Hand von einem Auto überfahren lassen, während Klaas sein Glück beim Minigolf auf die Probe stellen muss.

Wenn Joko und Klaas gewinnen, erhalten sie wieder 15 TV-Minuten zur freien Verfügung. In der ersten Show läuteten die zwei ihre letzten 15 Minuten mit den Sätzen ein, dass sie zwar Blödsinn machen könnten, aber dass es doch ein paar Leute gebe, die mehr zu sagen hätten als sie beide – „Menschen, die eine Message haben“, „Themen, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben“. Im Anschluss kamen dann im dunklen Studio mit nur einem Stuhl nacheinander drei Menschen zu Wort. Ihre Themen: Seenotrettung, Rechtsextremismus und Obdachlosigkeit.

Youtube-Video wurde fast zwei Millionen Mal geklickt

„Wir wussten einfach, dass gerade beim ersten Mal eine Riesenaufmerksamkeit auf diesen 15 Minuten liegen würde“, erklärt Winterscheidt gegenüber „Spiegel Online“ die Idee. „Da wollten wir zum einen nicht mit etwas total Erwartbarem enttäuschen, zum anderen waren uns diese Themen ein großes Anliegen.“

Ihr Anliegen kam an. ProSieben stellte das Video nach der Ausstrahlung ins Netz. Die User waren begeistert. Fast zwei Millionen Mal wurde es seitdem allein auf Youtube angeklickt.

Was sich Joko und Klaas diese Woche überlegt haben – sollten sie gegen ProSieben gewinnen –, das wissen wieder nur die beiden. Selbst ihr Sender war von der letzten Aktion völlig überrascht.

Von RND