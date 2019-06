Hannover

Wenn der eigene Instagram-Account gehackt wurde, konnte es in der Vergangenheit ganz schön mühsam sein, ihn wiederherzustellen. Diese Erfahrungen machten beispielsweise Nutzer, deren Accounts im Sommer 2018 gehackt wurden. Doch in Zukunft soll es in solchen Fällen leichter sein, den eigenen Account zurückzubekommen.

Denn Instagram testet derzeit einen neuen Ablauf. Bisher musste man zur Wiederherstellung eines gehackten Accounts mit Instagram per Mail in Kontakt treten. Der neue Ablauf operiert dagegen innerhalb der App. Stellt Instagram also zum Beispiel fest, dass beim Einloggen wiederholt ein falsches Passwort eingegeben wird, werde der Nutzer dazu aufgefordert „kontospezifische Informationen“ einzugeben.

Ein 6-stelliger Code gewährt den Zugang zum Account. Quelle: Instagram

Instagram will Profilnamen-Klau verhindern

Das sind zum Beispiel die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. Instagram verschickt daraufhin einen 6-stelligen Code, der den Zugang zum Account gewährt. Das gleiche passiert, wenn man beim Einloggen auf „Benötigst du weitere Hilfe?“ tippt. Dieser Ablauf ermögliche es, Zugang zu einem Account auch dann wiederherzustellen, wenn Kontaktdaten oder Profilnamen unberechtigt geändert wurden, teilt Instagram mit. Eine E-Mail an Instagram ist also nicht mehr nötig.

Außerdem sollen Benutzernamen nach einer Änderung für eine bestimmte Zeit geblockt werden, sodass kein anderer sie verwenden kann. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass Nutzern der Profilname geklaut wird.

