Sie haben es schon wieder getan: Es ist nicht das erste Mal, dass eine Gegebenheit aus einer „Simpsons“-Folge Realität wird oder anderweitig wieder auftaucht. Das merken nun auch „ Game of Thrones“-Fans.

Denn (Achtung, Spoiler!): Eine Schlüsselszene aus der aktuellen Folge der Erfolgsserie „Game of Thrones“ war schon in ähnlicher Form 2017 bei den „Simpsons“ zu sehen. In einem Fantasy-Special der „Simpsons“ mit dem Namen „The Serfsons“ gucken Marge, Homer, Bart und Lisa aus einer höher gelegenen Festung heraus auf ihre Heimatstadt – über die ein roter Drachen fliegt, der Feuer spuckt und die Stadt in Flammen setzt.

Die Endszene der fünften Folge der achten „ Game of Thrones “-Staffel sieht fast genauso aus:

Erstaunlich! Doch es ist nicht das erste Mal, dass die „Simpsons“ etwas Zukünftiges voraussagen. In einer Folge 2010 gewannen Marge und Homer mit dem US-Curling-Team Olympisches Gold. Vergangenes Jahr wurde das dann Realität – die US-Curling-Männer gewannen Gold bei Olympia.

Auch die Wahl Trumps zum US-Präsidenten hatten die „Simpsons“ bereits im Jahr 2000 vorhergesehen. 2017 geschah das dann tatsächlich.

Erst schwebte Lady Gaga in Springfield vom Himmel, dann beim „ Super Bowl “

Fünf Jahre, bevor Lady Gaga im Jahr 2017 bei der Halbzeitshow vom „ Super Bowl“ vom Himmel herabschwebte und auftrat, geschah das ebenfalls schon so ähnlich bei den „Simpsons“ – nur eben in Springfield.

