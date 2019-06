Mountain View

Google steigt aus dem Tablet-Geschäft aus. Wie Business Insider und Computer World berichten, wird das Unternehmen keinen Nachfolger des Pixel Slates auf den Markt bringen. Stattdessen will sich die Hardware-Abteilung des Konzerns auf Laptops konzentrieren. Die Entwicklung an zwei in Arbeit befindlichen, neuen Tablets wurde demnach gestoppt.

Der Chef des Hardware-Teams, Rick Osterloh, bestätigte die Berichte auf Twitter. Er fügte außerdem hinzu, dass das Pixel-Slate aber weiterhin unterstützt werde. Die Teams, die für Android und Chrome OS zuständig seien, würden mit Google-Partnern an Tablets arbeiten.

Die Google-Mitarbeiter wurden am Mittwoch über den Schritt informiert – viele der ehemaligen Team-Mitglieder wechselten in den Laptop-Bereich. Allzu weit scheint die Arbeit an den Tablets aber laut Computerworld auch noch nicht gewesen zu sein.

Pixel Slate konnte keine Erfolge feiern

Vermissen wird die Google-Tablets wohl kaum jemand. Google konnte damit nie wirklich Erfolge feiern. Marktführer in dem Segment ist eindeutig Apple, gefolgt von Samsung.

Die Pixel-Smartphones werden von der Entscheidung übrigens nicht betroffen seien – sie sind Teil einer anderen Gruppe. Google hat auch schon verraten, dass das neue Pixel 4 bereits in Arbeit ist.

Von RND/asu